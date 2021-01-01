رسميًا .. تأجيل مواجهة السعودية وفلسطين وطلب من الاتحاد اليمني

مشوار قوي أمام المنتخب السعودي في تصفيات آسيا المشتركة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن موقف نظيره الفلسطيني، بشأن مواجهتهما معًا، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن في وقتٍ سابق تحديد موعد إقامة مباراة المنتخبين يوم 7 يونيو المقبل، ضمن منافسات التصفيات.

ووفقًا لما جاء عبر الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أنه تلقى موافقة رسمية من نظيره الفلسطيني بتقديم مباراتهما معًا.

وأشار الاتحاد السعودي إلى أن المباراة ستقام يوم 30 مارس المقبل، بالمملكة العربية السعودية بدلًا من موعدها الذي تم تحديده من قبل يوم 7 يونيو المقبل.

وتلقى الاتحاد السعودي طلبًا من نظيره اليمني من أجل تأجيل مباراتهما معًا المقرر لها يوم 25 مارس المقبل، لتقام في الفترة بين 31 مايو حتى منتصف يونيو المقبل.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن من قبل إقامة بعض مباريات التصفيات بنظام التجمع من الفترة بين 31 مايو حتى 15 يونيو من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا.