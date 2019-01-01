رسميًا - تأجيل مواجهة الأهلي والمقاولون العرب

الاتحاد المصري يحاول الخروج من الأزمة بعد اعتراض عدد من الأندية على جدول الدوري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين التابعة الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الإثنين، رسميًا تأجيل مواجهة الأهلي أمام المقاولون العرب، التي كان محددًا لها مساء الغد.

المباراة كان محدد لها غدًا الإثنين، على استاد بتروسبورت، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن الجولة الـ33 من الدوري المصري الممتاز.

وأرسل الاتحاد المصري خطابًا إلى الناديين، لإخطارهما بتأجيل اللقاء إلى موعد جديد يتم تحديده فيما بعد.

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قرار التأجيل جاء إثر عقد اجتماع مجلس إدارة للاتحاد اليوم الإثنين، لعرض التصور النهائي لجدول الدوري، بعد اعتراض عدد كبير من الأندية على خوض مبارياتها بعد كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

ويأتي على رأس الأندية المعترضة الأهلي، الذي هدد بالانسحاب من المسابقة حال امتداد الدوري لما بعد نهاية كأس أفريقيا.

يذكر أن الشياطين الحمر يتبقى لهم مباراتين فقط أمام المقاولون والزمالك ويتصدرون جدول الترتيب بـ74 نقطة، بينما يتبقى للزمالك خمس مباريات ويحتل المركز الثالث بـ66 نقطة، متساويًا مع بيراميدز صاحب المركز الثاني، والذي له مباراة وحيدة.