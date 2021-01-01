رسميًا .. تأجيل مواجهات الأهلي والزمالك وبيراميدز بكأس مصر

من أجل دعم الفرق المصرية المشاركة بالبطولات الإفريقية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي يديره اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد، عن تأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز، في دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

ويرتبط الأهلي والزمالك بمواجهتين ببطولة دوري أبطال إفريقيا، كما سيلعب بيراميدز في دور الـ32 مكرر ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يعلن خلالها عن تأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز.

جاء قرار اتحاد الكرة لإتاحة الفرصة للفرق الثلاثة، من أجل الاستعداد الجيد للمشاركة في مباريات الفرق بالبطولات الإفريقية.

اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، كلفت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، بتحديد مواعيد بديلة للمباريات المؤجلة، بما يتناسب مع جدول المسابقات وظروف أطراف المباريات.

قرعة كأس مصر أوقعت الأهلي في مواجهة مع النصر، والزمالك أمام حرس الحدود، وبيراميدز أمام العبور، في مباريات دور الـ32.

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ويسافر الزمالك إلى السنغال يوم الجمعة لمواجهة فريق تونجيث، والأهلي سيلعب أمام المريخ السوداني يوم الثلاثاء المقبل، بينما سيلعب بيراميدز غدًا الأحد أمام راسينج كلوب بطل كوت ديفوار.