رسميًا - تأجيل مباراتي الأهلي أمام إنبي والزمالك مع المصري في الدوري

تأجيلات بسبب بطولة إفريقيا

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراتين بمسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي للقطبين الأهلي والزمالك.

ويستعد الأهلي لملاقاة النجم الساحلي التونسي والزمالك أمام مازيمبي الكونغولي في القاهرة، في لقاءات حاسمة في مسيرتهم بالبطولة.

الزمالك أمام المصري كان محدد لها 20 يناير الحالي و الأهلي مع إنبي المحدد لها 22 يناير ضمن مسابقة الدوري الممتاز.

وتم تأجيل اللقائين لأجل غير مسمى حيث يتم تحديدهم خلال المرحلة المقبلة، حيث جاء ضمن اعتبارات القرار أن التعديلات التي أجراها الاتحاد الأفريقي مؤخرا قد ساهمت في زيادة الضغط على الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية.

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وأيضا انطلاقا من الشفافية التي يعتمدها الاتحاد في عمله و دعمًا للأندية المصرية المشاركة في البطولات الخارجية والتي تتسم مواقفها بالحساسية في تلك البطولات .

كما تزامن القرار مع الخطاب الوارد من هيئة ستاد القاهرة يطلب فيه تأجيل مباراة الأهلي مع إنبي لما بعد يوم 25 يناير لارتباطه بالتزام طوال الفترة من 21 حتى 25 يناير الحالي .