رسمياً - تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

مباراة الفريقين ستقام عقب مباراة الأهلي والزمالك التي تجمع الفريقين يوم 30 مارس 2019

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة فريقي الأهلي وبيراميدز المقرر إقامتها يوم 28 ديسمبر المقبل.

وبحسب التقارير فأن مباراة الفريقين ستقام عقب مباراة الأهلي والزمالك التي تجمع الفريقين يوم 30 مارس 2019.

وكان النادي الاهلي قد أعلن في بيان رسمي رفضه تعديل موعد مبارياته التي تم الكشف عنها من قبل لجنة المسابقات في مطلع يناير الماضي..

وفي نفس الإطار أعلن نادي بيراميدز رفضه خوض مباراته أمام الأهلي المصري بالدور الثاني من بطولة الدوري المصري، قبل خوض نادي الأهلي مباراته مع الزمالك في الدور الأول.

📢- اتحاد الكرة المصري يعلن عن تأجيل مباراة #الأهلي و #بيراميدز والتي كان مقررًا لها يوم الخميس 28 فبراير، إلى موعد بعد مباراة الشياطين الحمر و #الزمالك. pic.twitter.com/iMTYKMQ828 — جول مصر (@goaleg) February 9, 2019

يُذكر أن الفترة الماضية قد شهدت العديد من الاقتراحات بخوض الأهلي مباراته في بطولة الكأس يوم 28 فبراير بدلاً من مباراة الدوري إلا أن النادي الأهلي رفض هذا الاقتراح.