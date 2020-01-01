رسميًا .. تأجيل مباراة الأهلي والزمالك بالدوري المصري

تأجيل قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك

أعلن اتحاد الكرة المصري، عن تأجيل مباراة القمة المقبلة، بين الأهلي والزمالك، والتي كانت مقرر لا يوم 28 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي كان مقررًا له أن يواجه الزمالك مساء يوم 28 ديسمبر الجاري، بالجولة الثالثة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

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ووفقًا للبيان الذي نشره اتحاد الكرة، عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن إدارة المسابقات بالاتحاد قررت إقامة مباراة سموحة أمام الزمالك بالجولة الثالثة، مساء يوم الإثنين المقبل على استاد برج العرب.

كما قررت لجنة المسابقات إقامة مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري، بالجولة الثالثة، في تمام السابعة والنصف مساء يوم الإثنين، على ملعب "السلام وي الأهلي".

اتحاد الكرة سيعلن عن مواعيد مباراتي الاتحاد أمام إنبي والأهلي أمام الزمالك، بالأسبوع الرابع، في موعد لاحق سيتم تحديده لاحقًا.

ويتصدر الأهلي ترتيب فرق الدوري المصري، برصيد 6 نقاط، بينما يحتل الزمالك المركز السادس بـ4 نقاط، قبل المواجهة التي ستجمع بينهما بالجولة الرابعة.