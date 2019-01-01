النتائج المباشرة
الدوري المصري الممتاز

رسمياً - تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

آخر تحديث
التعليقات()
مباراة الفريقين ستقام عقب مباراة الأهلي والزمالك التي تجمع الفريقين يوم 30 مارس 2019
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة فريقي الأهلي وبيراميدز المقرر إقامتها يوم 28 ديسمبر المقبل.

وبحسب التقارير فأن مباراة الفريقين ستقام عقب مباراة الأهلي والزمالك التي تجمع الفريقين يوم 30 مارس 2019.

وكان النادي الأهلي قد أعلن في بيان رسمي رفضه تعديل موعد مبارياته التي تم الكشف عنها من قبل لجنة المسابقات في مطلع يناير الماضي..

اختيارات المحررين

وفي نفس الإطار أعلن نادي بيراميدز رفضه خوض مباراته أمام الأهلي المصري بالدور الثاني من بطولة الدوري المصري، قبل خوض نادي الأهلي مباراته مع الزمالك في الدور الأول.

يُذكر أن الفترة الماضية قد شهدت العديد من الاقتراحات بخوض الأهلي مباراته في بطولة الكأس يوم 28 فبراير بدلاً من مباراة الدوري إلا أن النادي الأهلي رفض هذا الاقتراح.

إغلاق