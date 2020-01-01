رسميًا - تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بسبب "كورونا"

كورونا يضرب كرة القدم في جميع أنحاء العالم

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تأجيل الجولتين الثالثة والرابعة من منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

فيروس كورونا انتشر بكثافة خلال الأيام الأخيرة في أنحاء العالم، مما أثر على الكثير من بطولات كرة القدم في آسيا وأوروبا وأخرهم إفريقيا.

وجاء بيان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، بتأجيل الجولتين الثالثة والرابعة الذي كان مقرر لهم نهاية الشهر الجاري.

المزيد من الفرق

وكان المنتخب المصري سيواجه نظيره التوجولي في الجولتين الثالثة والرابعة، قبل أن يتم تأجيلهم لأجل غير مسمى خوفًا على سلامة اللاعبين.

وأشار الكاف في بيانه أن تأجيل المباريات جاء بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا أصبح وباءًا صعب السيطرة عليه.

اقرأ أيضًا - ماذا يفعل "الكاف"؟.. اكتشاف حالة "كورونا" لدى منافس مصر في تصفيات إفريقيا

وكانت أخر البطولات التي تأجلت عالميًا الدوري الإنجليزي والألماني اليوم الجمعة، فضلًا عن تأجيل منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.