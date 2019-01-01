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رسمياً | بيونتيك ميلانيستا حتى 2023

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ميلان يعوض الأرجنتيني هيجواين بضم بيونتك
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي ميلان الإيطالي، بشكل رسمي، الحصول على توقيع المهاجم البولندي، كريتشوف بيونتك من صفوف جنوى الإيطالي.

اللاعب وقع على عقود انتقال لصفوف الروسونيري بعقد يمتد إلى يونيو 2023، مقابل 35 مليون يورو.

وجاء حصول ميلان اللاعب، عقب رحيل الأرجنتيني جونزالو هيجواين، المُعار من صفوف يوفنتوس الإيطالي، إلى تشيلسي الإنجليزي، بعد 6 أشهر فقط قضاها داخل ملعب سان سيرو.

وينافس البولندي البالغ 23 عامًا، على صدارة هدافي الدوري الإيطالي، في ظهوره الأول بالمسابقة، برصيد 13 هدفًا في الموسم الجاري.

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بينما رحل الأرجنتيني عن صفوف الروسونيري، بعدما سجل 8 أهداف فقط في جميع المسابقات، خلال 6 أشهر.

وقد يكون الظهور الأول للمهاجم البولندي أمام نابولي في الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي.

وسيتم تقديم اللاعب بشكل رسمي للجماهير من خلال مؤتمر صحفي يقام غدًا في ميلانو.

 

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