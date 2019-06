رسميًا - بينيتيز يغادر نيوكاسل يونايتد

كشف نادي نيوكاسل يونايتد عن فشله في تمديد تعاقده مع مديره الفني الإسباني رافاييل بينيتيز مدرب الفريق في المواسم الأخيرة.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي وأكد من خلاله أنه حاول التواصل مع المدير الفني والتوصل لاتفاق معه من أجل الاستمرار رفقة الفريق.

It is with disappointment that we announce manager Rafael Benítez will leave upon the expiry of his contract on 30th June 2019.



