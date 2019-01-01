رسميًا - بينيتيز يغادر نيوكاسل يونايتد

نادي نيوكاسل يونايتد يعلن عن رحيل رافاييل بينيتيز عن صفوف الفريق بعد الفشل في التوصل لاتفاق حول العقد الجديد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف نادي نيوكاسل يونايتد عن فشله في تمديد تعاقده مع مديره الفني الإسباني رافاييل بينيتيز مدرب الفريق في المواسم الأخيرة.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي وأكد من خلاله أنه حاول التواصل مع المدير الفني والتوصل لاتفاق معه من أجل الاستمرار رفقة الفريق.

It is with disappointment that we announce manager Rafael Benítez will leave upon the expiry of his contract on 30th June 2019.



Full club statement: https://t.co/IscVOvLxGD #NUFC pic.twitter.com/DWeBkpRubP — Newcastle United FC (@NUFC) June 24, 2019

وكتب النادي في البيان: "من المحبط للغاية بالنسبة لنا أن نعلم أن المدير الفني رافاييل بينيتز سيغادر نيوكاسل بنهاية عقده الجاري بالـ 30 من يونيو".

وأضاف: "لقد عملنا بشكل قوي للغاية في الفترة الماضية من أجل تمديد تعاقده لمدة طويلة، لكن ذلك لم ولن يحدث، لم يكن الوصول لاتفاق معه ومع ممثليه ممكنًا".

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واختتم: "فريق العمل الخاص برافا باكو دي ميجيل، ومورينيو وأنتونيو جوميز بيريز وميكيل أنتيا سيغادرون النادي أيضًا في الـ 30 من الشهر".

جدير بالذكر أن فريق نيوكاسل كان قد أنهى الموسم الماضي في المركز 13 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.