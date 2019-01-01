رسميًا - بينافينتي ينضم إلى نانت الفرنسي

البيروفي رحل كفرصة للعودة لمنتخب بلاده من جديد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي نانت الفرنسي تعاقده رسميًا مع البيروفي كريستيان بينافينتي؛ لاعب وسط بيراميدز المصري، لمدة موسم وحيد مع أفضلية الشراء.

البيروفي كان قد ارتدى الفانلة الزرقاء في يناير الماضي، قادمًا من الدوري البلجيكي، ومن المنتظر انتهاء عقده بنهاية الموسم المقبل.

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صاحب الـ25 عامًا شارك مع بيراميدز في 12 مباراة الموسم المنقضي، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع أربعة آخرين.

👋🏼😀 @CBBDix



Un petit mot pour notre nouvelle recrue ? 📲 pic.twitter.com/IELtWvQ6Sh — FC (@FCNantes) August 10, 2019

ويعد رحيل بينافينتي عن بيراميدز فرصة للعودة من جديد إلى منتخب بلاده، بعدما انتقد مدرب بيرو تواجده في الدوري المصري واصفًا إياه بالضعيف.

يذكر أن بيراميدز رحل عن صفوفه خلال الصيف الجاري ثمانية لاعبين بخلاف البيروفي، هم كينو، محمد مجدي "أفشة"، ناصر منسي، عمر ميداني، شريف دابو، مهند لاشين، أوكيتشوكو، ومحمد رزق.