رسميًا | بيل يغيب عن مواجهة فاييكانو للإصابة
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أعلن سانتياجو سولاري، المدير الفني لنادي ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة ريو فاييكانو في الجولة 15 من الدوري الإسباني والتي شهدت غياب جاريث بيل.
بيل سجل أول أهدافه في الدروي الإسباني بعد غياب 10 مباريات كاملة أمام هيوسكا في الجولة الماضية.
وغاب بيل عن قائمة ريال مدريد بجانب ناتشو وريجاليون وكاسيميرو بداعي الإصابة.
ولم يعلن النادي الملكي الإصابة التي تعرض لها بيل، إلا أنّ سولاري قال في المؤتمر الصحفي إن اللاعب يعاني من إصابة طفيفة في الكاحل.
📝 Our 19-man squad for today's #RMLiga clash with @RayoVallecano! #HalaMadrid pic.twitter.com/NnQsLajZGe — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) December 15, 2018
ويبدأ ريال مدريد حملة الدفاع عن لقب كاس العالم للأندية يوم الأربعاء المقبل في نصف النهائي.
وكان عدد من لاعبي ريال مدريد غابوا عن المشاركة للإصابة دون أن يعلن النادي نوعية الإصابة أو فترة الغياب.