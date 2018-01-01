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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

رسميًا | بيل يغيب عن مواجهة فاييكانو للإصابة

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الإصابة تضرب بيل مرة أخرى وتبعده عن التواجد مع ريال مدريد قبل السفر لكأس العالم للأندية

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعلن سانتياجو سولاري، المدير الفني لنادي ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة ريو فاييكانو في الجولة 15 من الدوري الإسباني والتي شهدت غياب جاريث بيل.

بيل سجل أول أهدافه في الدروي الإسباني بعد غياب 10 مباريات كاملة أمام هيوسكا في الجولة الماضية.

وغاب بيل عن قائمة ريال مدريد بجانب ناتشو وريجاليون وكاسيميرو بداعي الإصابة.

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ولم يعلن النادي الملكي الإصابة التي تعرض لها بيل، إلا أنّ سولاري قال في المؤتمر الصحفي إن اللاعب يعاني من إصابة طفيفة في الكاحل.

ويبدأ ريال مدريد حملة الدفاع عن لقب كاس العالم للأندية يوم الأربعاء المقبل في نصف النهائي.

وكان عدد من لاعبي ريال مدريد غابوا عن المشاركة للإصابة دون أن يعلن النادي نوعية الإصابة أو فترة الغياب.

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