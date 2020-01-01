رسميًا | بيل يترك ريال مدريد ويعود إلى توتنهام

ريال مدريد تخلص من اللاعب أخيرًا

حسم نادي توتنهام الإنجليزي صفقة جاريث بيل من ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد ليتخلص زين الدين زيدان أخيرًا من اللاعب.

التقارير الصحفية أشارت إلى اهتمام من توتنهام ومانشستر يونايتد بالتعاقد مع اللاعب لكن يبدو أنّ الفريق اللندني هو من نجح في ضمه.

المزيد من الفرق

وسبق ولعب بيل في صفوف توتنهام قبل الرحيل إلى ريال مدريد في صيف 2013 في صفقة كانت الأغلى وقتها في تاريخ الملكي.

وذكر ريال مدريد في بيان رسمي رحيل بيل إلى توتنهام على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن توتنهام يتكفل نصف راتب بيل بواقع 30 مليون يورو شاملة الضرائب، إلا أنّه قد يدفع أكثر من 50% حال نجح الويلزي في تسجيل عدد محدد من الأهداف.

وأعلن توتنهام التعاقد مع سيرخيو ريجيلون بصفقة بلغت 30 مليون يورو.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد يحاول التخلص من عدد من اللاعبين لحل أزمة ميزانية الفريق التي تضررت بسبب جائحة كورونا.