رسمياً.. بيريز يترك برشلونة وينتقل لروما

صفقة إعارة مع إلزامية الشراء

أعلن نادي روما الإيطالي، اليوم الخميس، التعاقد مع كارليس بيريز لاعب نادي برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكشف روما في بيان على موقعه الرسمي، أن اللاعب سينضم لصفوفه مقابل مليون يورو بشكل مؤقت، مع وجود بند إجباري للشراء بشكل نهائي.

وأوضح في بيانه أن قيمة انضمام بيريز للذئاب بعد نهاية الإعارة ستصل إلى 11 مليون يورو، بالإضافة لـ4.5 مليون كمكافآت مرتبطة بتحقيق بعض الأهداف الرياضية.

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وفي حالة الالتزام والتحقق من بنود الشراء، سيوقع صاحب الـ21 سنة على عقد آخر مع روما يسري حتى 30 يونيو 2024.

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وقال بيريز بعد الانضمام لفريقه الجديد:"أعلم أنني سأغادر برشلونة ولكني الآن منتقل لنادي لا يقل أهمية مثل روما وسعيد جداً بهذه الفرصة".

يذكر أن بيريز تدرج بالمراحل السنية المختلفة بشباب برشلونة، وسجل الظهور الأول له مع الفريق الأول في مايو الماضي، وشارك هذا الموسم في 11 مباراة وأحرز هدفين أحدهما ضد إنتر في سان سيرو بدوري أبطال أوروبا.