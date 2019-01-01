رسميًا – بيريزيتش إلى بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ يعلن رسميًا التعاقد مع إيفان بيريزيتش من إنتر

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلن نادي بايرن ميونيخ رسميًا التعاقد مع الجناح الدولي الكرواتي إيفان بيريزيتش قادمًا من صفوف إنتر الإيطالي.

وكان بيريزيتش قد خضع للفحوصات الطبية في ميونيخ أمس الإثنين تمهيدًا لانتقاله إلى العملاق البافاري.

وعقب تأكيد نيكو كوفاتش أن اللاعب سينضم إلى الفريق البافاري، أعلن النادي رسميًا التعاقد مع الجناح الكرواتي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 13, 2019

وستتم الصفقة بنظام الإعارة لمدة سنة مقابل 5 ملايين يورو، مع أحقية الشراء في النهاية مقابل 25 مليون يورو.

وكان بايرن ميونيخ قد وضع بيريزيتش بديلًا للوروا ساني الذي كان الهدف الأول بالنسبة لإدارة الفريق في الميركاتو قبل إصابته بقطع في أربطة الركبة.

خاص جول – بايرين ميونخ أو باريس سان جيرمان وجهة كوتينيو القادمة

يذكر أن المدير الفني لنادي إنتر أنطونيو كونتي قد دخل في خلافات مع اللاعب حول طبيعة أدواره في المنظومة الجديدة للنيراتزوري.