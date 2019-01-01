رسميًا - بيراميدز يضم إسلام عيسى

بيراميدز يعقد الصفقة الثانية في موسم الانتقالات الصيفية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

نجح نادي بيراميدز في التعاقد مع إسلام عيسى لاعب المصري البورسعيدي، بعد مفاوضات طويلة كللت بالنجاح خلال الساعات الأخيرة.

وكان الأهلي ينافس بيراميدز على الصفقة قبل أن يحسمها الأخير ويخطف اللاعب الذي يتنبأ الكثير له بالتألق وأن يكون له شأن كبير.

وأكد أحمد حسن مدير الكرة بنادي بيراميدز عن التعاقد مع إسلام عيسى في مداخلة هاتفية، وأوضح قيمته الفنية للفريق بعد رحيل كينو.

وكان حسام البدري رئيس منظومة كرة القدم في نادي بيراميدز أعلن الرحيل والعودة مرة أخرى للتدريب خلال الموسم الكروي المقبل.

وقدم إسلام عيسى موسم أكثر من رائع مع المصري البورسعيدي، مما جلعه محط أنظار الكثير من الأندية خلال الفترة الأخيرة.