رسمياً – بيراميدز يضمن المشاركة الأفريقية الموسم القادم

بيراميدز سيشارك في أحد البطولات الأفريقية الموسم القادم

فيسبوك تويتر بلال محمد

ضمن بيراميدز والأهلي، أحد المراكز الثلاثة الأولى في الدوري هذا العام، بعد فوز الأخير على حساب المصري مساء اليوم.

وحقق الأهلي فوزاً هاماً على حساب المصري بهدفين دون رد مساء اليوم في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الـ 19 من بطولة الدوري المصري.

وبعد فوز الأهلي، ارتفع رصيده إلى النقطة 61 وبفارق نقطتين عن بيراميدز، ليتأكد صعوبة لحق أقرب فريق لهما وهو المصري.

ويحتاج الزمالك إلى نقطة وحيدة، كي يلحق بالثنائي، ويشارك في البطولات الأفريقية الموسم القادم.

📢رسميًا: بيراميدز يضمن المشاركة في بطولة أفريقية الموسم المقبل

النادي حسم التواجد في أحد المراكز الثلاثة الأولى وفقًا لعدد النقاط والمباريات المتبقية بالدوري ووضع المنافسين



🔘الفريق مازال ينافس على الدوري هذا لا شك فيه لكنه على الأقل الآن ضمن أنه سيمثل مصر أفريقيًا العام المقبل pic.twitter.com/HNJYR4nq1t — جول مصر (@goaleg) April 25, 2019

ويشارك أصحاب المراكز الأول والثاني في دوري أبطال أفريقيا، بينما يلعب صاحب المركز الثالث وبطل الكأس في بطولة الكونفدرالية.

الجدير بالذكر أن بيراميدز يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة بعد لعب 29 مباراة، وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني الذي لعب 27 مباراة.