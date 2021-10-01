رسميًا .. بيدرو إيمانويل مديرًا فنيًا للنصر السعودي

إيمانويل مدرب النصر الجديد

أعلن نادي النصر، عن التعاقد مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، ليكون مديرًا فنيًا للعالمي، خلفًا للبرازيلي مانو مينيزيس، الذي تمت إقالته مؤخرًا.

النصر أقال مينيزيس من تدريب الفريق، بعد الخسارة التي تلقاها الفريق في مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد، بالجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها عن التعاقد مع بيدرو إيمانويل كمديرًا فنيًا للفريق الأصفر.

إيمانويل كان مدربًا لفريق نادي العين الإماراتي، قبل أن يعلن عن انتهاء مشواره مع الزعيم الإماراتي، وذلك خلال شهر مايو الماضي، ليصبح بلا فريق حتى تولى مهمة تدريب النصر.

وحقق المدرب البرتغالي العديد من الإنجازات التدريبية، كان آخرها مع نادي التعاون السعودي، موسم 2018-2019، حينما استطاع أن يقدم معه موسمًا تاريخيًا.

بيدرو قاد التعاون لاحتلال المركز الثالث بترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين 2018-2019، كما حقق معه بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2019، وحصل على جائزة أفضل مدير فني في الدوري السعودي في نفس العام.

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كما حقق بيدرو مع الأندية التي قام بتدريبها، بطولة كأس البرتغال 2012 و كأس قبرص 2016 وبطل كأس السوبر القبرصي 2016.