رسمياً | بوليتانو ينضم إلى نابولي

نابولي يعزز هجومه من إنتر ميلان..

أعلن نادي نابولي تعاقده رسميًا مع ماتيو بوليتانو جناح إنتر ميلان ، على سبيل الإعارة مع وجود بند الشراء.

وارتبط اللاعب صاحب الـ 27 عاماً، بالرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الحالية ، وكان قريباً من روما في صفقة تبادلية مع سبينازولا ولكن الصفقة فشلت في اللحظات الأخيرة.

وانضم بوليتانو، إلى صفوف الأفاعي، الصيف الماضي، قادمًا من ساسولو مقابل 21 مليون يورو.

ويجيد بوليتانو، صاحب الـ26 عامًا، اللعب كجناح وكمهاجم ثان، حيث شارك هذا الموسم في 15 مباراة رفقة إنتر بمختلف المسابقات، ولكن جاء معظمها كبديل.

رسمياً .. إريكسن لإنتر من توتنهام والأخير يعوضه بلو سيلسو

وفي سياق متصل، أعلن إنتر منذ قليل، تعاقده مع كريستيان إريكسن لاعب توتنهام السابق بعقد يمتد إلى 2024.