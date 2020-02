رسمياً .. بوروسيا دورتموند يفعل بند شراء إيمري تشان

أعلن بوروسيا دورتموند الألماني، تفعيل بند الشراء في عقده مع إيمري تشان، لاعب يوفنتوس السابق.

وانضم تشان إلى صفوف دورتموند، قادماً من يوفنتوس خلال يناير الماضي على سبيل الإعارة مع بند الشراء.

وفعلت إدارة الفريق الألماني بند الشراء اليوم، بعد أقل من شهر من انضمامه بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2024.

has activated the transfer of Emre Can from on a 4-year contract!



