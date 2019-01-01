رسميًا - بن ناصر ينضم إلى عالم الرقم 4 في ميلان

أبرزهم مالديني وباريزي ورايكارد وآخرهم بن ناصر.. قصة الرقم 4 في ميلان

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلن نادي ميلان رسميًا ارتداء الوافد الجديد إسماعيل بن ناصر الرقم 4 مع الفريق.

وكان بن ناصر قد انضم إلى الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي قادمًا من إيمبولي.

وبارتدائه الرقم 4، يكون قد حصل بن ناصر على رقم مر على عدد من كبار أساطير الروسونيري.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 16, 2019

ويعد أبرز من ارتدوا الرقم 4 في ميلان باولو مالديني وفرانكو باريزي وفرانك رايكارد وباتريك فييرا ورود خوليت وأبيرتيني وروبيرتو دونادوني وزفونيمير بوبان وماركو فان بوميل وكارلو أنشيلوتي وفيليبو جالي وجيوفاني تراباتوني.

— Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) August 16, 2019

ومن المتوقع أن يقدم بن ناصر إضافة كبرى لوسط ملعب ميلان نظرًا لكونه أحد أهم المواهب التي لعبت في إيطاليا خلال السنوات الأخيرة.

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يذكر أن بن ناصر كان قد حصل مع منتخب الجزائر على لقب كأس أمم أفريقيا المقامة في مصر، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة.