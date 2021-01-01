رسميًا.. بن ناصر يتفوق على زياش ومحرز ويظفر بجائزة الأفضل في المغرب العربي!

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نُصِّب إسماعيل بن ناصر، لاعب ميلان، كأفضل لاعب في المغرب العربي، وذلك في الجائزة المقدمة من صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة.

وقدّم بن ناصر مستويات استثنائية في عام 2020 رفقة فريقه ميلان قاده من خلالها لاحتلال المركز السادس محليًا الموسم الماضي، وهذا الموسم لصدارة الكالتشيو.

مستويات الدولي الجزائري كانت كافية لخطف أنظار كبار أندية القارة العجوز، حيث برز اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه، ويبدو أنه سيكون محل نزاع الصيف المقبل.

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وكنتيجة للأداء الرائع، فاز بن ناصر في الاستفتاء الذي قامت به الصحيفة الفرنسية، والذي شهد مشاركة أكثر من 200 ألف مصوّت بحسب المُعلن.

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حكيم زياش كان يتنافس مع بن ناصر، جنبًا إلى جنب مع سفيان أمرابط وسعيد بن رحمة وعلي معلول وياسين بونو ورامي بن سبعيني وأشرف حكيمي ورياض محرز وإلياس صخيري.

هكذا، يواصل اللاعبون الجزائرين هيمنتهم على الجائزة، فبن ناصر هو اللاعب الرابع الذي يحقق الجائزة آخر 7 سنوات (رياض محرز حققها ثلاث مرات آخرهم 2019).

وفي 2018، حقق أنيس البدري لاعب الترجي التونسي آنذاك الجائزة، وقبلها كان المهدي بن عطية هو الظافر بها، بينما كانت الهيمنة الجزائرية من خلال محرز وقبله ياسين براهيمي وإسلام سليماني وأخيرًا بن ناصر.

الجدير بالذكر أن دول ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا هي التي تُشكل منطقة المغرب العربي.