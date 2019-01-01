رسمياً – بني ياس يعلن التعاقد مع الألماني شايفر

المدير الفني الألماني سيتولى قيادة بني ياس استعداداً للموسم الجديد

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي بني ياس الإماراتي، تعاقده مع المدير الفني الألماني ونيفريد شايفر، لقيادة الفريق فنياً في الموسم القادم.

وشمل التعاقد مع شايفر التعاقد ايضاً مع كافة جهازه الفني وطاقم عمله والذين سيشكلون إضافة ونقلة نوعية في العمل الاحترافي وفق معايير تم وضعها ودراستها من قبل إدارة النادي، حسبما نشر البيان الخاص بالفريق.

وتعد هذه ثالث تجارب المدير الفني الألماني، في الإمارات حيث سبق له تدريب شباب الأهلي وحقق بطولة الدوري، كما درب العين وحقق الكأس.

وعلى الصعيد الدولي، قاد شايفر منتخب الكاميرون إلى تحقيق كأس الأمم الأفريقية، كما درب منتخب تايلند ووصل إلى التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم.

ومن المنتظر ان يتم تقديم المدير الفني الجديد لبني لياس للإعلام والجمهور خلال مؤتمر صحفي، سيجري خلال الأسبوع الجاري، سيتم الكشف عن موعده خلال ساعات.

بيان رسمي : شركة نادي بني ياس لكرة القدم تتعاقد مع شايفر



تعلن شركة نادي بني ياس لكرة القدم عن التعاقد مع المدرب السيد "ونيفريد شايفر" لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لموسم 2019/2020 ليكون على رأس الجهاز الفني للفريق. #WelcomeShäfer 🔵⚪️ pic.twitter.com/gAnbbcN4FG — نادي بني ياس (@BaniyasClub) July 6, 2019

الجدير بالذكر أن بني ياس، سيسافر الأسبوع القادم بقيادة شايفر إلى معسكر خارجي في إسبانيا، من أجل إقامة معسكر استعدادي للموسم الجديد.