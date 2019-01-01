رسميًا | بني ياس يضم محمد هلال ويُحصن هداف شبابه

أحمد أبو ناموس يُجدد عقده مع الفريق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن بني ياس رسميًا ضم محمد هلال من الوحدة، كما جدد عقد مهاجمه الشاب وهداف فريقه تحت 21 عامًا "أحمد شحده".

وأوضح النادي خلال تغريدة نشرت على موقعه الرسمي في تويتر تعاقده مع هلال لمدة 3 مواسم.

وقضى لاعب الوسط صاحب الـ23 عامًا الموسم الماضي معارًا من الوحدة لفريق الإمارات الذي هبط بنهاية الموسم لدوري الدرجة الأولى.

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وأعلن النادي في تغريدة أخرى تجديد عقد مهاجمه الشاب أحمد شحده حتى عام 2022 والذي يُعد أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الإماراتية.

ولعب المهاجم صاحب الـ20 عامًا 19 مباراة في دوري تحت 21 عامًا سجل خلالهم 18 هدفًا، فيما لعب 217 دقيقة مع الفريق الأول سجل خلالها 3 أهداف.

يُذكر أن بني ياس أنهى الموسم في دوري الخليج العربي الإماراتي محتلًا المركز السادس برصيد 40 نقطة.