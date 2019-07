رسمياً - بنفيكا ينهي آمال مانشستر سيتي في ضم نجم وسطه

تمكن نادي بنفيكا البرتغالي، من المحافظة على لاعبه فلورينتينو لويس، وسط محاولات مانشستر سيتي لضمه هذا الصيف.

لاعب الوسط الدفاعي يعتبر من أبرز المواهب الشابة في أوروبا في الفترة الأخيرة، وجذب اهتمام العديد من الأندية للتعاقد معه.

باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، كانا الأكثر رغبة في تفعيل الشرط الجزائي بعقده السابق، والذي وصل إلى 60 مليون يورو.

✍ @Florentino_61 has extended his contract with us until 2024! #Florentino2024 #WeAreBenfica pic.twitter.com/DJoqwVXlI2