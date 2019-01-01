رسمياً - بنفيكا ينهي آمال مانشستر سيتي في ضم نجم وسطه

شرط جزائي جديد في عقد اللاعب بـ120 مليون يورو

تمكن نادي بنفيكا البرتغالي، من المحافظة على لاعبه فلورينتينو لويس، وسط محاولات مانشستر سيتي لضمه هذا الصيف.

لاعب الوسط الدفاعي يعتبر من أبرز المواهب الشابة في أوروبا في الفترة الأخيرة، وجذب اهتمام العديد من الأندية للتعاقد معه.

باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، كانا الأكثر رغبة في تفعيل الشرط الجزائي بعقده السابق، والذي وصل إلى 60 مليون يورو.

بنفيكا أعلن عبر موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اللاعب على عقد جديد بشرط جزائي يصل لـ120 مليون.

وهو ما يوقف جميع المحاولات لضمه، ويتيح له الفرصة للبقاء مع النادي البرتغالي لمواصلة تطوره.

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وعلى جانب آخر يقترب زميله جواو فيليكس من الرحيل إلى أتلتيكو مدريد بـ126 مليون يورو، لخلافة الفرنسي أنطوان جريزمان بالنادي الإسباني.