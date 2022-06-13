رسميًا .. بنفيكا يعلن انتقال نونيز إلى ليفربول مقابل 100 مليون يورو

يبدو أن ليفربول قد تمكن بالفعل من تأمين أحد أفضل المهاجمين الشباب في أوروبا، في دفعة هائلة لهجوم يورجن كلوب الهائل بالفعل.

أكد نادي بنفيكا البرتغالي بيع مهاجم داروين نونيز إلى ليفربول الإنجليزي، بعد تفوق "الريدز" على غريمه مانشستر يونايتد في سباق التعاقد مع الأوروجوياني الدولي.

سيكون اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا أحدث إضافة إلى خط هجوم ملعب "أنفيلد"، حيث يواصل الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول إعادة بناء خط الهجوم، بعد وصول ديوجو جوتا ولويس دياز وفابيو كارفاليو.

ومن المرجح أن يُطلب من نونيز أن يسد الفراغ المحتمل الذي سيخلفه السنغالي ساديو ماني، الذي من المتوقع عن أن يرحل عن ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية.

كيف أعلن بنفيكا عن انتقال نونيز؟

بنفيكا أصدر بيانًا رسميًا صباح يوم الإثنين، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على رسوم انتقال نونيز إلى ليفربول.

وجاء في البيان: "أبلغ بنفيكا هيئة سوق الأوراق المالية عن توصله إلى اتفاق مع ليفربول لبيع جميع حقوق اللاعب داروين نونيز مقابل 75 مليون يورو".

وأضاف: "ينص الاتفاق على دفع مجموعة من المتغيرات، وبالتالي يمكن أن يصل مبلغ البيع إلى 100 مليون يورو".

واختتم البيان: "الاتفاقية المذكورة تعتمد على توقيع اللاعب لعقده مع نادي ليفربول".

كم دفع ليفربول مقابل نونيز؟

سيدفع ليفربول 75 مليون يورو مقدمًا إلى بنفيكا للتعاقد مع داروين نونيز، وقد يدفع ما يصل إلى 25 مليون يورو في شكل إضافات.

فيما سيحصل نادي ألميريا الإسباني، فريق نونيز السابق، على 20% من أي ربح يحققه بنفيكا في من الصفقة.

ويأتي هذا بعد حصول بنفيكا على خدمات نونيز مقابل 22 مليون يورو في عام 2020، وبالتالي فإن ألميريا سيحصل على ما لا يقل عن تسعة ملايين يورو.

ما هي مدة عقد نونيز وراتبه في ليفربول؟

من المقرر أن يوقع نونيز عقدًا مدته ست سنوات مع ليفربول، أي حتى يونيو 2028.

يبرز التعاقد مع نونيز كاستثمار كبير طويل الأجل لفريق كلوب، حيث أن العديد من المهاجمين الرئيسيين في الفريق تنتهي عقودهم في صيف 2023.

وتشير التقارير إلى أن نونيز سيحصل على حوالي 5.5 مليون يورو في الموسم الواحد خلال مدة عقده مع ليفربول.

🇺🇾 This is what Darwin Núñez is all about...



Outstanding at Anfield 🔥#UCL pic.twitter.com/ewUdrU2SiM — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 22, 2022

يذكر أن الأداء الذي قدمه نونيز أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا ساعد المهاجم على إقناع يورجن كلوب بقدراته.

وأشاد كلوب بقدرات نونيز حين قال: "لقد كان قويًا جسديًا، وسريعًا، وكان هادئًا عن الإنهاء، إنه جيد، جيد حقًا، أقول دائمًا في هذه المواقف إنه إذا كان يتمتع بصحة جيدة، فإن أمامه مسيرة مهنية كبيرة".

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