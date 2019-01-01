رسميًا .. بنفيكا يُعلق على أنباء انتقال فيليكس إلى أتليتكو مدريد

وضع نادي بنفيكا حدًا للشائعات المنتشرة حول مستقبل مهاجمه الشاب جواو فيليكس، وبالتحديد الأنباء التي تتحدث عن اتفاق وكيل أعماله جورجي مينديش إلى اتفاق شبه نهائي مع مسؤولي أتليتكو مدريد.

وانتشرت عشرات التقارير في الساعات القليلة الماضية، جُلها تؤكد أن عملية انتقال اللاعب الملقب بكريستيانو رونالدو الجديد إلى عدو ريال مدريد العاصمي باتت مسألة وقت، وذلك عكس ما كان يتردد عن إمكانية ذهابه لمانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وآخرون.

لكن سريعًا، اضطر موقع بطل الدوري البرتغالي للرد على هذه الشائعات، وذلك ببيان رسمي، نفى خلاله صحة ما تردد في الساعات الماضية عن اتفاق صاحب الـ19 عامًا مع أتليتكو مدريد أو أي نادٍ آخر، وذلك بحسب البيان "النادي لا يتفاوض مع أحد في الوقت الراهن".

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#ميركاتو_جول pic.twitter.com/jMi7iMQQzr — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 17, 2019

وخطف الشاب البرتغالي الأضواء بشدة في موسمه الأول مع الفريق الأول لبنفيكا، مسجلاً 20 هدفًا من مشاركته 43 مباراة في مختلف المسابقات، منهم 15 هدفًا في 26 مباراة على مستوى الدوري، الذي تّوج به أصحاب ملعب "الضوء"، وهو ما جعله هدفًا لعديد من أندية الصفوة في الدوريات الخمسة الكبرى.