رسميًا | بعد فشله مع مصر .. كيروش يقود إيران في كأس العالم قطر 2022

المدرب البرتغالي يقود أسود فارس في المونديال للمرة الثالثة

أعلن محمد جماعت؛ المسؤول الإعلامي بمنتخب إيران، عن عودة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش من جديد لقيادة المنتخب، في ولايته الثانية، ليخوض معه غمار منافسات كأس العالم قطر 2022.

إيران في المونديال للمرة السادسة:

المنتخب الإيراني بقيادة مدربه السابق دراجان سكوشتيتش، نجح في الصعود للحدث العالمي بعد تصدر المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية.

إيران حصدت 25 نقطة من 10 مباريات، لتتفوق على منتخبات كوريا الجنوبية، الإمارات، العراق، سوريا ولبنان، التي كانت في مجموعتها بالتصفيات.

هذه المشاركة هي السادسة لأسود فارس في المونديال، والثالثة على التوالي بعد المشاركة أعوام 1978، 1998، 2006، 2014 و2018.

كيروش يعود لإيران من جديد:

الاتحاد الإيراني لكرة القدم أعلن رسميًا إقالة مدرب المنتخب الوطني سكوشيتش بعد عامين من توليه المسؤولية.

وتأتي إقالة سكوشيتش بعدما حلت الفوضى بالمنتخب، نظرًا لكثرة الخلافات بينه وبين اللاعبين، ليكون رحيله أول قرار لمجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد.

وأعلن المسؤول الإعلامي عن أسود فارس عودة كيروش ليقود أسود فارس في ولايته الثانية، بعدما نجح في التجربة الأولى.

ووفقًا لوكالة "إرنا" الإيرانية فإن كيروش سيقود إيران لأربعة أشهر فقط، على أن يتقاضى 50 ألف يورو شهريًا.

وتعد هذه هي المهمة الأولى لكيروش منذ إقالته من تدريب منتخب مصر في أبريل الماضي، بعدما فشل في قيادة الفراعنة في الصعود لمونديال قطر.

المدرب البرتغالي حقق الفوز مع مصر في مباراة الذهاب في الملحق النهائي المؤهل للمونديال أمام الكاميرون بهدف نظيف، لكنه هُزم في الإياب بركلات الترجيح.

وقبلها كان كيروش قد نجح في الوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، لكنه خسر اللقب أيضًا أمام المنتخب الكاميروني.

ماذا قدم كيروش في ولايته الأولى مع إيران؟

صاحب الـ69 عامًا كان قد قاد أسود فارس من قبل خلال الفترة من أبريل 2011 وحتى يناير 2019.

خلال هذه الفترة، خاض 97 مباراة، فاز في 60 منها، وتعادل في 24، فيما خسر 13 لقاء.

وقاد كيروش إيران في كأس العالم 2014، لكنه ودع من دور المجموعات بهزيمتين أمام الأرجنتين والبوسنة، وتعادل أمام نيجيريا.

وفي كأس العالم 2018، ودع من دور المجموعات أيضًا بفوز وحيد أمام المغرب، وخسارة أمام إسبانيا، وتعادل أمام البرتغال.

فيما وصل لنصف نهائي كأس آسيا مرتين عامي 2015 و2019.