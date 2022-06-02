رسميًا | بعد الكفاءة المالية ..الدوري السعودي على النهج الأوروبي في اللعب المالي العادل

بدء العمل رسميًا في 30 من يونيو الجاري

لم يكتفِ الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، بخطوة لجنة الكفاءة المالية، من أجل القضاء على ديون الأندية، واتخذ قرارًا رسميًا جديدًا اليوم الخميس، باعتماد اللعب المالي العادل.

ما هي لجنة الكفاءة المالية؟

في السنوات الماضية، تراكمت الديون على الأندية السعودية بشكل كبير، خاصةً في ظل الإقدام على التعاقد مع عدد من اللاعبين الأجانب وزيادتهم موسم تلو الآخر.

وقتها اضطر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتدخل لإيقاف استنزاف الأندية ماليًا، وقام بسد ديون الجميع رفقة الدعم من وزارة الرياضة.

لكن في يناير 2021 تقرر رسميًا العمل بنظام الكفاءة المالية، الذي يمنع أي نادٍ من إبرام تعاقدات جديدة، حال وجود أي ديون عليه، إذ يتوجب عليه سداد جزء منها مع إمكانية الاتفاق مع الطرف الآخر المدين على جدولة بعض الديون قبل بدء كل فترة انتقالات.

وشملت الكفاءة المالية رواتب لاعبين ومدربين سواء سابقين أو حاليين، وقضايا خارجية وداخلية، ورواتب كافة العاملين في قطاع الكرة بالنادي.

تطبيق اللعب المالي العادل في الدوري السعودي:

الدوريات الأوروبية تعتمد نظام اللعب المالي النظيف، وهو ما قرر اتحاد الكرة السعودي تطبيقه بالفعل..

إدارة المسحل قرر بدء عمل اللجنة التأسيسية لقانون اللعب المالي العادل، في 30 من يونيو الجاري، تزامنًا مع السنة المالية للأندية وإصدار القوائم المالية.

ستقوم اللجنة بعمل مشترك مع لجنة الكفاءة المالية التابعة لوزارة الرياضة، إذ ستقوم بإعداد اللوائح والتنظيمات لضمان كفاءة الإنفاق والمساهمة في الاستقرار المالي وإيجاد الاستدامة المالية بما يحقق التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات.

ووضعت اللجنة جدولًا زمنيًا لتنفيذ الخطط والأهداف بشكل تدريجي على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة، لمنح الأندية الوقت اللازم للتكيف مع المرحلة الجديدة التي ستبدأ بدراسة وتحليل القوائم المالية للأندية الصادرة في 30 يونيو الجاري واستخراج المؤشرات المالية التي تتركز على النحو التالي:

1- تحديد نسبة عجز مسموح به لا يتم تجاوزها، على أن تنخفض هذه النسبة تدريجيًا بشكل سنوي، على أن يتم تحديدها لاحقًا بعد دراسة وتحليل القوائم المالية للأندية.

2ـ تحديد نسبة الرواتب والمصاريف المتعلقة بنشاط كرة القدم بحيث لا تتجاوز نسبة معينة من إيرادات النادي، على أن يتم تحديدها لاحقًا بعد دراسة وتحليل القوائم المالية للأندية.

وتضم اللجنة كل من رئيس اللجنة المالية ورئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ومدير الإدارة القانونية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وممثلين عن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ولجنة الكفاءة المالية واستراتيجية دعم الأندية بوزارة الرياضة، ومراجعًا ماليًا خارجيًا.

اقرأ أيضًا..

رغم تراجعه .. "السومة هو أفضل مهاجمي الدوري السعودي حاليًا"

بعد عام كامل من الواقعة | حكم أرجنتيني: اعتذر للاعب الهلال عما بدر مني

بعد سبه للنصراويين والهجوم عليه .. خالد العقيلي يرفع الراية البيضاء!