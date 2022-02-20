رسميًا | بسبب الأهلي .. فيفا يوقف كنو وبيريرا والهلال يستأنف

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رسميًا اليوم الأحد، قراراته في أحداث مواجهة الهلال السعودي والأهلي المصري، في كأس العالم للأندية الإمارات 2021.

ماذا فعل كنو وبيريرا في المباراة؟

المارد الأحمر تمكن من إسقاط الزعيم بهزيمة ثقيلة برباعية نظيفة، ليحصد الميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.

وشهدت المباراة تعرض البرازيلي ماتيوس بيريرا؛ لاعب الهلال، للطرد في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، إثر تدخل عنيف على قدم عمرو السولية؛ لاعب وسط الشياطين الحمر.

وفي الدقيقة 25 من عمر الشوط نفسه، أشهر حكم المباراة الكارت الأحمر الثاني في وجه لاعبي الزعيم، لكن هذه المرة تجاه محمد كنو، على إثر اعتدائه بدون كرة على ياسر إبراهيم؛ مدافع الأهلي.

ما هي قرارات فيفا ضد كنو وبيريرا؟

الهلال أعلن بشكل رسمي، تلقيه خاطبًا من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي، لإخطاره بالعقوبات ضد ثنائي الفريق.

فيفا قرر إيقاف كنو ثلاث مباريات، فيما تم إيقاف بيريرا مباراتين فقط، بدءًا من المباراة الماضية للهلال أمام الشباب، ضمن الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضح النادي السعودي أنه تقدم باستئناف ضد قرار إيقاف كنو مباراة ثالثة.

بذلك يغيب الثنائي عن مواجهة الزعيم في الغد أمام النصر، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

فيما سيغيب كنو عن مواجهة الحزم أيضًا، في 26 من فبراير الجاري، ضمن الجولة الـ22 من الدوري المحلي.

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