رد ماتيو أليماني، مدير الكرة في برشلونة، رسمياً على الأنباء التي أفادت باقتراب ناديه من التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي من صفوف بايرن ميونخ.

"سبورت" الكتالونية قالت في الأيام الماضية إن اللاعب البولندي قد توصل بالفعل لاتفاق شخصي مع البلوجرانا من أجل الانضمام لصفوفه الموسم المقبل.

ماذا قال أليماني عن انضمام البولندي لصفوف ناديه؟

وقال أليماني مع "موفيستار" على هامش مباراة برشلونة ضد فرانكفورت لحساب الدوري الأوروبي: "نحترم ليفاندوفسكي وهو لاعب مهم لفريقه، نحن الآن في مرحلة تكهنات صحفية".

وأضاف: "الأمر منطقي (التكهنات)، ولكن يمكنني أن أخبرك أننا لا نملك اتفاقاً، إذا كنا يوماً ما مهتمين بلاعب سنتحدث مع ناديه".

ماذا قال أليماني عن تجديد عقود ديمبيلي والبقية؟

وعلق المدير الرياضي على مسألة تجديد العقود قائلاً: "أرى أنكم أزلتم أراوخو من الأسألة هذه المرة، حسناً، هذا أمر جيد".

وأردف: "دوماً أقول اللاعب إذا أراد البقاء يصبح الأمر مسألة مفاوضات اقتصادية، وهنا الأمر يصبح معقد، في حالة ديمبيلي هناك اهتمام إعلامي ولكن هناك تعاون من كل الأطراف في الموضوع".

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