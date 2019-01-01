رسميًا.. برشلونة يوضح تفاصيل إصابة ديمبيلي

نادي برشلونة ينشر بيانًا حول إصابة لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي التي تعرض لها قبل مواجهة خيتافي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا بشأن إصابة لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم بروسيا دورتموند السابق قبل مباراة فريقه اليوم.

جاء هذا عبر الموقع الإلكتروني للنادي حيث أكدوا أن إصابة اللاعب هي عضلية وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حولها عن طريق المتابعة خلال فترة التعافي.

وكتب النادي في البيان: "الفحوصات التي قام بها النادي اليوم للاعبنا عثمان ديمبيلي أظهرت إصابة في عضلة قدمه اليسرى، وسرعة عودته ستعتمد على مدى تعافيه".

رجل رائع - رجل مخيب | خيتافي × برشلونة

وكان اللاعب قد تغيب عن مواجهة برشلونة التي أقيمت اليوم أمام نظيره خيتافي ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وحقق فريق برشلونة الفوز اليوم أمام خيتافي بهدفين نظيفين للمرة الأولى هذا الموسم خارج أرضه ولأول مرة بشباك نظيفة أيضًا.

جدير بالذكر أن برشلونة يعاني غيابات عديدة بالفعل وتأتي إصابة ديمبلي لتزيد الطينة بلة لكتيبة إرنستو فالفيردي في ظل غياب ميسي وفاتي وغيرهم.