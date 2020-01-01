رسميًا .. برشلونة يواجه نابولي بدون جماهير

كورونا يحرم برشلونة من جماهيره في قمة الإياب الأوروبية

أعلن الأمين العام لجهاز الرياضة الإسباني جيرار فيجيراس، إقامة مباراة برشلونة ضد نابولي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بدون جماهير.

وخلص اجتماع مسؤولي برشلونة مع حكومة كاتالونيا، إلى ضرورة إقامة المباراة بدون جماهير، كحل عملي لاحتواء المرض، الذي انتشر بطريقة مفزعة في إيطاليا وبدرجة أقل في الجارة إسبانيا.

وكان البرسا يبحث عن حلول أفضل، بإقامة المباراة بجماهير "كامب نو" فقط، لكن الحكومة رفضت الاقتراح، وأوصت بضرورة اللعب وراء أبواب مغلقة، حفاظًا على الجميع.

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تضررت إيطاليا أكثر من أي دولة أخرى، بتسجيل أكثر من 450 حالة وفاة بخلاف عشرات المصابين بالمرض في مختلف أقاليم وطن البيتزا.

وحامت الشكوك حول مصير الدوري الإيطالي في الأيام والساعات القليلة الماضية، إلى أن قرر رئيس الحكومة جوزيبي كونتي تجميد النشاط الرياضي إلى أجل غير مسمى.

ولن تكون مواجهة برشلونة ونابولي الوحيدة التي ستقام بدون جماهير، كذلك لقاء فالنسيا ضد أتالانتا في نفس المرحلة لدوري الأبطال، سيقام كذلك وراء أبواب مغلقة، بسبب الوباء المنتشر.

ويحتاج برشلونة للفوز أو التعادل بدون أهداف لضمان الترشح للدور ربع النهائي للكأس ذات الأذنين، بعد التعادل في "سان باولو" بهدف لمثله.