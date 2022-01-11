رسميًا .. برشلونة ينجح في تسجيل توريس ويمنحه رقم أجويرو

أعلن نادي برشلونة، بشكل رسمي مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل عقد لاعبه الجديد فيران توريس، والذي انضم من مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان برشلونة قد تعاقد مع توريس، بحسب التقارير الصحفية مقابل 55 مليون يورو، بالإضافة إلى عشرة ملايين كمتغيرات، دون الكشف عن طبيعة تلك المتغيرات.

وواجه برشلونة صعوبات في تسجيل عقد توريس، بسبب أزمة سقف الرواتب ولكنه تمكن من تسجيل اللاعب، بعدما قام صامويل أومتيتي بتخفيض راتبه عندما جدد عقده، وانتقل فيليبي كوتينيو إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة.

ونشر الفريق الكتالوني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة كشف فيها عن تسجيل عقد اللاعب الإسباني، وكشف عن الرقم الذي سيرتديه أثناء مشواره مع الفريق.

وسيرتدي اللاعب صاحب الـ 21 عامًا، القميص رقم 19 مع برشلونة، وهو الرقم الخاص بسيرخيو أجويرو، لاعب برشلونة الذي اعتزل قبل نحو شهرين نتيجة أزمة صحية.

وبهذا سيتمكن توريس من المشاركة مع البلوجرانا، في المباريات القادمة وقد يكون ظهوره الأول في نصف نهائي السوبر الإسباني بكلاسيكو الكرة الإسبانية أمام ريال مدريد.

جدير بالذكر أن برشلونة، يستعد لمواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الكرة الإسبانية، مساء الأربعاء على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.