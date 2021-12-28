رسميًا: برشلونة يلبي طلب تشافي الأول ويعلن ضم توريس

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا عن إتمام التعاقد مع فيران توريس جناح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

توريس وصل إلى برشلونة صباح الإثنين، وأنهى الكشف الطبي بنجاح، قبل التوقيع على عقود انضمامه رسميًا إلى الفريق الكتالوني.

وخضع فيران توريس لفحص طبي شامل صباح الإثنين، لتقييم حالة الإصابة التي يعاني منها منذ ثلاثة أشهر عندما أصيب بكسر في قدمه، خلال مباراة في دوري الأمم الأوروبية مع منتخب إسبانيا.

ونشر برشلونة بيانًا عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، كشف خلاله عن بعض التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع فيران توريس.

وأشارت تقارير إلى أن برشلونة تعاقد مع فيران توريس مقابل 55 مليون يورو، بالإضافة إلى عشرة ملايين كمتغيرات، دون الكشف عن طبيعة تلك المتغيرات.

التعاقد مع فيران توريس كان أول طلبات تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة من إدارة النادي الكتالوني، بعد توليه المنصب في نوفمبر الماضي.

ويسعى برشلونة إلى إعادة تكوين الفريق بعد رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي في الصيف الماضي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، والتعاقد مع فيران توريس يعد الخطوة الأولى نحو تحسين قائمة "البلوجرانا".

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