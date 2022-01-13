رسميًا - برشلونة يقطع إعارة لاعبه الشاب ويعيده إلى ناديه

أعلن نادي برشلونة، بشكل رسمي صباح اليوم الخميس قطع إعارة لاعبه يوسف ديمير، وعودته إلى صفوف فريقه، رابيد فيينا النمساوي.

وكان ديمير، قد انضم إلى صفوف البلوجرانا في الصيف الماضي على سبيل الإعارة، من رابيد فيينا، ولكنه خرج من حسابات الجهاز الفني للفريق فقررت الإدارة توفير راتبه وقطع إعارته.

ونشر النادي الكتالوني، بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، كتب فيه: "توصل نادي برشلونة مع رابيد فيينا، إلى اتفاق بشأن قطع إعارة يوسف ديمير، وعودته إلى الفريق النمساوي".

وشكرت إدارة برشلونة، اللاعب صاحب الـ 18 عامًا، على مجهوده خلال الفترة التي قضاها داخل صفوف الفريق، وتمنت له التوفيق في مستقبله.

ولم يشارك اللاعب النمساوي مع برشلونة، في الستة أشهر الماضية إلا في تسع مباريات بكافة المسابقات، لم ينجح خلالهم في تسجيل أو صناعة أي هدف.

وتسعى العديد من الأندية الأوروبية إلى التعاقد مع اللاعب الشاب، الذي تألق مع رابيد فيينا، قبل انضمامه إلى برشلونة، حتى تم اطلاق اسم "ميسي النمسا"، على اللاعب.

جدير بالذكر أن ديمير يعد ثالث لاعب يغادر صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إذ انضم فيليبي كوتينيو إلى صفوف أستون فيلا على سبيل الإعارة، كما رحل اللاعب الشاب أليكس كولادو إلى غرناطة على سبيل الإعارة أيضًا.