رسميًا | برشلونة يفقد سواريز لمدة طويلة

ضربة قوية للبرسا..

أعلن برشلونة بصورة رسمية عن غياب نجمه لويس سواريز عن الملاعب لمدة أربعة أشهر بسبب الإصابة.

وكان سواريز قد أجرى جراحة مساء الأحد نتيجة لإصابته في غضروف الركبة اليُمنى بعد إصابته فيها خلال مباراة أتلتيكو مدريد بكأس السوبر الإسباني.

وبحسب ما أورده التقرير الرسمي للنادي الكتلاني، فإن الجراحة قد تمت بنجاح وأن مدة ابتعاد الدولي الأوروجوياني عن الملاعب ستصل إلى أربعة أشهر تقريبًا.

بهذا يكون البرسا قد تعرض إلى أزمة كبيرة في مركز المهاجم الصريح، حيث لا يوجد بديل لسواريز سوى أنطوان جريزمان الذي لم يلعب حتى الآن في هذا المركز منذ قدومه الصيف الماضي.

شائعات تشافي تغضب فالفيردي

ومن غير المعروف إذا ما كانت الإدارة الكتلانية ستدخل إلى سوق الانتقالات الشتوية الحالية في سبيل إيجاد بديل لصاحب الـ31 عامًا أم ستكتفي بالقائمة الموجودة حاليًا.

سواريز شارك هذا الموسم في 23 مباراة سجل خلالهم 14 هدفًا، 11 منهم في بطولة الدوري الإسباني و3 في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب صناعته لـ7 أهداف في الليجا.

يذكر أن برشلونة حاليًا يعيش حالة من التذبذب قد تُطيح برأس المدرب إرنستو فالفيردي، حيث ذكرت تقارير أن تشافي على مقربة من العودة للكامب نو خلفًا للمدرب الباسكي.