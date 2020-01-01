رسميًا | برشلونة يفعّل خطة الطوارئ ويقلص الرواتب

ما هو مصير لاعبي برشلونة بعد الخلاف مع الإدارة بشأن الرواتب؟

أصدر نادي برشلونة الإسباني بيانًا مطولًا حول خطة النادي في التعامل مع التحديات الاقتصادية في الوقت المقبل، وتخفيض رواتب العاملين بالنادي.

كرة القدم كانت قد توقفت في إسبانيا بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا، وكان الاتحاد الإسباني قد أكد أنه لا يعلم الموعد المحدد لعودة الليجا مرة أخرى.

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وأكد النادي أن أول الإجراءات التي تم اعتمادها هي تخفيض رواتب العاملين في النادي بشكل عام وليس كرة القدم فقط من أجل سد احتياجات النادي وكامل عماله بشأن الرواتب.

توفير مستشفى النادي أيضاً كمركز للأبحاث حول الفيروس هو قرار أخر من أجل دعم المسؤولية التي يتعرض لها النادي في المساهمة في الحفاظ على حياة البشر.

واختتم البيان: "بأن المجلس يود أن يكرر دعمه الكامل لجميع الذين يعانون من هذه العدوى وعواقبها ، وأن يعرب عن شكره الصريح للعمال الذين يضمنون توريد جميع الخدمات الأساسية ، وخاصة لجميع المهنيين الصحيين في شبكة الرعاية الصحية التي تعرض صحتهم للخطر وتعمل بلا كلل لحماية صحة جميع السكان".

البيان يعني أنّ رواتب اللاعبين سوف تتأثر كون النادي طبّق خطة الطوارئ، إلا أنّه لم يتم تحديد نسبة الخصم من لاعبي فريق كرة القدم حتى الآن.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن: " إن هناك خلافاً حاداً بين إدارة النادى ولاعبي برشلونة حول تخفيض رواتبهم، في الوقت الذى اقترحت فيه الإدارة أن يقوم المحترفون بالتنازل عن 70 ٪ من الراتب خلال فترة العزل الصحي".

ولكن على الجانب الأخر أبدى اللاعبين استعدادهم على التنازل عن نسبة 30% فقط من الراتب في فترة تواجدهم في المنزل.