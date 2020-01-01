رسميًا .. برشلونة يعلن موعد الانتخابات وأماكن الاقتراع

نادي برشلونة يعلن بشكل رسمي موعد الانتخابات الخاصة بمجلس الإدارة وأماكن الاقتراع.

أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي عن إقامة الانتخابات الخاصة به في الـ 24 من شهر يناير من عام 2021.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، وأكد خلاله أن الاقتراع سيتم في أماكن متفرقة بلغت حوالي عشر مقرات.

وكتب النادي في البيان: "الانتخابات الرئاسية في برشلونة ستكون في الـ 24 من شهر يناير 2021".

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ويملك المرشحون المرشة القدرة على جمع عدد محدد من توقيعات أعضاء النادي خلال الفترة من 23 ديسمبر والـ 11 من يناير بالعام القادم.

ويستطيع المرشحون أن يبدأوا في الترويج للحملات الانتخابية الخاصة بهم في الفترة بين 15 والـ 22 من يناير من العام المقبل.

وكانت إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي السابق قد قدمت استقالتها قبل أسابيع.

جدير بالذكر أن عدد من الأعضاء كانوا قد جمعوا كمية كبيرة من التوقيعات من أجل سحب الثقة من مجلس الإدارة السابق الذي شهدت فترته الكثير من الكوارث والتراجع على مستوى فريق كرة القدم.