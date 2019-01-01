رسمياً - برشلونة يعلن غياب فالديس والبت في مستقبله

المدرب مهدد بالإقالة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن برشلونة رسمياً عن عدم سفر فيكتور فالديس مدرب فريق الناشئين لمباراة الغد ضد تاراجونا.

وذكر بيان النادي المقتضب أن الحارس السابق سيجتمع مع السكرتير الفني للتدريب بالنادي في الأسبوع المقبل لتحديد بقائه في منصبه من عدمه.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد رجحت أن فالديس سيفقد منصبه بعد مناقشة حادة من المدير الحالي باتريك كلويفرت.

وترجع الخلافات بحسب موندو ديبورتيفو إلى أمور تتخطى النتائج، وتتعلق ببعض السلوكيات من جانب حارس برشلونة السابق.

الأمر ليس مرتبطاً بالخسارة أمام إنتر 3-0، بل بأحداث مثل عدم وجوده في عشاء جميع كل المدربين في النادي، كما تم طرده في مباراة ضد جيرونا، كما كشف علناً عن خلافاته مع الإدارة الإعلامية للنادي.

يذكر أن فالديس الذي بدأ مسيرته مع الفريق الناشئ منذ شهرين، قد قال علناً أنه إذا قال بعض الأشياء سيتعرض للطرد.