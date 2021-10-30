رسمياً | برشلونة يُعلن غياب روبرتو بداعي الإصابة

برشلونة يفتقد خدمات لاعبه الإسباني في أولى مباريات سيرجي بارخوان

أعلن نادي برشلونة الإسباني فى بيان رسمي اليوم السبت، إصابة لاعب وسط الفريق سيرجي روبرتو قبل ساعات من مواجهة ديبورتيفو ألافيس في الدوري.

النادي الكتالوني يعيش أيامًا عاصفة، وأقال مؤخرًا مدربه رونالد كومان بعد سلسلة من النتائج السيئة كان آخرها الخسارة من رايو فاييكانو الأربعاء الماضي بالدوري.

النادي لم يقم حتى الآن بالتعاقد مع مدرب جديد، واكتفى بالإعلان عن تعيين سيرجي بارخوان كمدير فني مؤقت، وسط أنباء حول قدوم تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري بدلًا من كومان.

برشلونة سيواجه ديبورتيفو ألافيس، اليوم، على ملعب "كامب نو" في مباراة مرتقبة والتي تعد الأولى للمدير الفني الجديد، سيرجي بارخوان ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وحسب ما جاء في بيان برشاونة فإن سيرجي روبرتو خرج من حسابات بارخوان، بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها اللاعب في الفخذ الأيمن.

ماذا كتب برشلونة؟

نشر برشلونة بيان رسمي أعلن فيه إصابة سيرجي روبيرتو وغيابه عن اللقاء المرتقب مساء اليوم.

وجاء في بيان برشلونة الرسمي عبر موقعه وحسابه على تويتر : "لاعب الفريق الأول سيرجي روبرتو لديه استطالة في عضلات الفخذ اليمنى وسيغيب هذه الفترة عن الفريق وعودته للملاعب مرة أخرى تعتمد على سرعة تعافيه من الإصابة".

هل تم تحديد مدة الغياب؟

ولم يحدد برشلونة مدة غياب اللاعب عن المشاركة ولكنه من المؤكد غيابه عن لقاء اليوم أمام ديبورتيفو ألافيس مع شكوك حول مشاركته في مواجهة الأربعاء أمام دينامو كييف الأوكراني.

لينضم روبرتو إلى قائمة الإصابات بالفريق، والتي تضم المدافع رونالدو أراوخو ولاعبي الوسط بيدري وفرنكي دي يونغ والمهاجمين عثمان ديمبيلي وأنسو فاتي ومارتين برايثوايت.

الجدير بالذكر أن روبرتو شارك هذا الموسم في 12 مباراة مع برشلونة، وتمكن من تسجيل خلالها هدفين.

اقرأ أيضًا:

ريال مدريد يستغل وضع برشلونة ويقترب من ضم هالاند وبوجبا!

إلتشي وريال مدريد .. مجازفة أنشيلوتي وفينيسيوس وحده يكفي !

مبابي يحدد شروطه قبل الانتقال لريال مدريد