رسميًا .. برشلونة يعلن عودته إلى التدريبات

عاد لاعبو برشلونة مرة أخرى إلى مقر تدريبات النادي الكتالوني من أجل إجراء فحوصات فيروس كورونا تمهيدًا لاستئناف التدريبات في الفترة المقبلة.

وكانت إدارة البلوجرانا قد أغلقت منشآت النادي منذ 13 مارس الماضي مع تفشي فيروس كورونا، قبل أن تتم عملية تطهير للمرافق في الآونة الأخيرة استعدادًا لاستقبال اللاعبين مرة أخرى.

الأندية الإسبانية تستعد لعودة الحياة لنشاط كرة القدم هذا الشهر من خلال استئناف التدريبات، على أن يكون موعد عودة الدوري الإسباني في مطلع أو منتصف يونيو المقبل.

وبحسب التقارير الواردة من إسبانيا فقد ظهر لاعبو برشلونة وعلى رأسهم ليونيل ميسي مساء الأربعاء وكل منهم أتى في سيارته والتزموا جميعًا بإجراءات التباعد الجسدي كما نص بروتوكول الاتحاد الإسباني.

في الوقت نفسه فقد شوهد عدد من اللاعبين وهم يرتدون كمامات وقفازات مثل أنطوان جريزمان وحتى ميسي نفسه، وذهب الجميع بالتدريج إلى الغرف المخصصة لإجراء الاختبارات كما هو مخطط له.

أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي عودته إلى التدريبات بداية من الغد، الجمعة، مع اتباع بروتوكول الاتحاد الإسباني.

التدريب سيكون فرديًا على ملعب "تيتو فيلانوفا" وسوف يتم تقسيمه إلى 3 أجزاء مع وجود مساحة كافية بين اللاعبين.

