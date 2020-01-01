الانتقالات

رسميًا | برشلونة يعلن صفقة تبادلية مع يوفنتوس

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تعرف على تفاصيل الصفقة التبادلية بين برشلونة ويوفنتوس

أعلن نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع لاعب يوفنتوس ، ماتيوس بيريرا، على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء وبيع أليخاندرو ماركيس إلى البيانكونيري.

التقارير الصحفية أشارت إلى رغبة برشلونة في الحصول على خدمات بيرناردسكي مقابل التخلي عن إيفان راكيتيش.

وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي إن الفريق حصل على خدمات بيريرا على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء بناهية الموسم الجاري على أن ينضم صاحب الـ 19 عامًا إلى الرديف.

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وذكر النادي رحيل ماركيس مقابل 8.2 مليون يورو بصورة نهائية إلى يوفنتوس.

اللاعب البرازيلي سبق ولعب لصالح إيمبولي في دوري الدرجة الثانية قبل أن تتم إعارته لفريق الشباب في يوفنتوس.

ورحل اللاعب في سلسلة إعارات بالدوري الفرنسي قبل أن ينضم إلى برشلونة لتقييم موقفه قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن ضمه في الصيف.

جدير بالذكر أنّ برشلونة لم يتعاقد مع أي صفقة خلال سوق الانتقالات في يناير ويرغب في التعاقد مع رودريجو من فالنسيا.

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