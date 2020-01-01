رسميًا .. برشلونة يعلن رحيل لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد

الصفقة وصلت إلى 6 ملايين يورو فقط

أعلن نادي برشلونة توصله لاتفاق نهائي مع أتلتيكو مدريد بالتعاقد مع لويس سواريز، مهاجم الفريق، مقابل 6 ملايين يورو على صورة متغيرات.

سواريز لعب لبرشلونة بين 2014 حتى 2020 وسجل 198 هدفًا ليصبح الهداف الثالث في تاريخ النادي الكتالوني.

وكان صاحب الـ33 عامًا قريبًا من الرحيل لصفوف يوفنتوس ولكن لأسباب تتعلق بحصوله على الجنسية الإيطالية توقفت الصفقة.

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وذكر برشلونة في بيان رسمي الاتفاق على رحيل سواريز إلى أتلتيكو مدريد مقابل 6 ملايين يورو متغيرات كما سيتم تنظيم حفل وداعي للاعب صباح الخميس.

وكان رونالد كومان، مدرب برشلونة الحالي، قد أخبر سواريز بأنّه خارج حساباته للموسم الجديد بعد الخروج بهزيمة مدوية أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

برشلونة يستهل مشواره في الموسم الجديد يوم الأحد المقبل بمواجهة فياريال في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، إذ لم يلعب البلوجرانا أول مباراتين في البطولة كونه شارك حتى ربع النهائي في دوري الأبطال.

يوفنتوس تعاقد مع ألفارو موراتا من صفوف أتلتيكو مدريد مما فتح الباب لإدارة الروخي بلانكوس للتعاقد مع لويس سواريز.