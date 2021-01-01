برشلونة

الإصابات تضرب صفوف برشلونة قبل مواجهة إشبيلية

كتب | علي رفعت
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Betis Barcelona LaLiga
Getty Images
نادي برشلونة يعلن بشكل رسمي غياب سيرجينيو ديست عن مباراة إشبيلية في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وإصابة بيانيتش وبرايثوايت.

أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي عن إصابة لاعبه سيرجينيو ديست عن لقاء الفريق ضد إشبيلية في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، وأكد خلاله أن إصابة اللاعب جاءت في الفخذ الأيمن.

وكتب النادي في بيانه: "سيرجينيو ديست يغيب عن مباراة الأربعاء بسبب آلام في الفخذ الأيمن، مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه.

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إصابة ديست تبعها بيان آخر أعلن خلاله النادي عن إصابة لاعبه البوسني ميراليم بيانيتش ونظيره الدنماركي مارتن برايثوايت.

وأضاف النادي في بيانه الآخر: "ميراليم بيانيتش يعاني من انزعاج في القدم اليسرى، اللاعب سيتم استبعاده ومدى جاهزيته تتوقف على تحسن حالته".

وأضاف: "مارتن برايثوايت يعاني من مزق في العضلة الضامة، وسيغيب لفترة سيتم تحديدها لاحقًا حسب تعافيه".

جدير بالذكر أن برشلونة يحل ضيفًا على إشبيلية في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا مساء الأربعاء على أن تقام مباراة العودة في كامب نو بالـ 27 من الشهر الجاري.

 

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