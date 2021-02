الإصابات تضرب صفوف برشلونة قبل مواجهة إشبيلية

أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي عن إصابة لاعبه سيرجينيو ديست عن لقاء الفريق ضد إشبيلية في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، وأكد خلاله أن إصابة اللاعب جاءت في الفخذ الأيمن.

وكتب النادي في بيانه: "سيرجينيو ديست يغيب عن مباراة الأربعاء بسبب آلام في الفخذ الأيمن، مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه.

إصابة ديست تبعها بيان آخر أعلن خلاله النادي عن إصابة لاعبه البوسني ميراليم بيانيتش ونظيره الدنماركي مارتن برايثوايت.

وأضاف النادي في بيانه الآخر: "ميراليم بيانيتش يعاني من انزعاج في القدم اليسرى، اللاعب سيتم استبعاده ومدى جاهزيته تتوقف على تحسن حالته".

وأضاف: "مارتن برايثوايت يعاني من مزق في العضلة الضامة، وسيغيب لفترة سيتم تحديدها لاحقًا حسب تعافيه".

