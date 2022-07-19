برشلونة يعلن التفاصيل الخاصة بعقد روبرت ليفاندوفسكي

أعلن نادي برشلونة بصورة رسمية عبر موقعه الخاص تفاصيل صفقة انتقال المهاجم روبرت ليفاندوفسكي من نادي بايرن ميونخ الألماني للفريق الإسباني.

وكان النجم البولندي قد انتقل إلى البلوجرانا بعد أن أعلن العملاق البافاري منذ أيام أنه توصل إلى اتفاق شفهي بينه وبين الفريق الكتالوني.

وبحسب ما أورده برشلونة اليوم في بيانه الرسمي، يتم بصورة رسميًا لا جدال فيها انتقال نجم بايرن السابق للنادي بعد أن اجتاز الفحص الطبي بنجاح.

ما تفاصيل عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة؟

أعلن برشلونة أنه توصل مع بايرن ميونخ إلى اتفاق لنقل روبرت ليفاندوفسكي بصفقة كبيرة بلغت قيمتها 45 مليون يورو مع وجود 5 ملايين يورو في المتغيرات.

فيما سيوقع اللاعب عقدًا مع النادي لمدة أربعة مواسم قادمة، وتم تحديد الشرط الجزائي في عقده بمبلغ 500 مليون يورو.

LATEST NEWS | Agreement with Bayern Munich for the transfer of Robert Lewandowski — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 19, 2022

ويأتي الاتفاق النهائي بعد ثلاثة أيام من إعلان النادي عن وجود اتفاق مبدئي مع بايرن حول المهاجم البولندي، وهو ما حدث أثناء سفر الفريق إلى الولايات المتحدة.

ووصل ليفاندوفسكي إلى ميامي يوم الأحد والتقى بزملائه الجدد، كما نجح مهاجم برشلونة الجديد في اجتياز الفحص الطبي بنجاح.

ما هو راتب ليفاندوفسكي مع برشلونة؟

بحسب ما أوردته بعض التقارير الصحفية فإن المهاجم البولندي سيتقاضى راتبَا كبيرًا مع فريق برشلونة يصل إلى 9 ملايين يورو بالموسم.

وهو الرقم الذي يختلف عما كان يحصل عليه ليفاندوفسكي في بايرن، حيث كان يتقاضى روبرت رقمًا أعلى في ألمانيا.

Welcome to the Club! 💙❤️ pic.twitter.com/ZPSs1BHzkB — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 19, 2022

فبحسب ما أوردته صحيفة "آس" الإسبانية فإن الدولي البولندي كان يتقاضى في ميونخ صافي 200 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، مما جعله اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الألماني.

لكن مع برشلونة وافق على الحصول على 150 ألف جنيه استرليني في الأسبوع، مما يعني أن راتبه انخفض بنسبة 25%.

موعد مباراة ليفاندوفسكي الأولى مع برشلونة

من الصعب لحاق روبرت ليفاندوفسكي بمباراة برشلونة الودية أمام إنتر ميامي فجر الأربعاء الموافق 20 يوليو 2022.

إلا أنّ البولندي قد يظهر للمرة الأولى في اللقاء الودي المرتقب بين برشلونة وريال مدريد يوم الأحد المقبل، 24 يوليو 2022 في تمام الخامسة فجرًا بتوقيت مصر، السادسة صباحًا بتوقيت السعودية، بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية ليصبح لديه فرصة لترك أول بصمة له في الكلاسيكو.

أما أول مباراة رسمية للاعب بقميص برشلونة فسوف تكون مع افتتاح الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري ضد رايو فاييكانو يوم 13 أغسطس المقبل.

ماذا قال المدرب يوليان ناجلسمان عن رحيل ليفاندوفسكي؟

استعجب المدرب الألماني للفريق البافاري من كيفية انتقال روبرت ليفاندوفسكي إلى فريق برشلونة على الرغم من أزمات البلوجرانا المادية حاليًا.

حيث تحدث مع الصحفي الألماني "توبي ألتشفل" وقال: "برشلونة، النادي الوحيد الذي لا يملك المال ولكن بعد ذلك، يشتري كل لاعب يريده".

وأوضح: "أنا لا أعرف كيف يفعلون ذلك، إنه أمر غريب نوعًا ما ومجنون".