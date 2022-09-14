رسميًا .. برشلونة يعلن تجديد و"تحصين" جافي حتى 2026

شرط جزائي خيالي في عقده

بعد سلسلة من المحادثات والمفاوضات، نجح نادي برشلونة أخيرًا في تجديد عقد نجمه الشاب جافي ليبقى مع الفريق لفترة أطول.

جافي اقتحم التشكيل الأساسي لبرشلونة خلال فترة المدرب تشافي هيرنانديز، وأصبح من العناصر الأساسية للفريق الكتالوني منذ الموسم الماضي.

ومع تألقه خرجت بعض التكهنات حول عقده الجديد، ووجود اهتمام من عمالقة أوروبا بضمه في حالة فشل المحادثات مع برشلونة لتوقيعه على عقد جديد.

لماذا تأخر تجديد برشلونة لجافي؟

قال برشلونة عبر موقعه الرسمي إن جافي سيستمر مع النادي حتى 30 يونيو 2026 بعد عدة أشهر من المفاوضات والانتظار.

ومن أهم الأسباب التي جعلت تجديد جافي يتأخر، هي مشاكل اللعب المالي النظيف للنادي، بالإضافة لانتظار بلوغ الاعب سن الرشد.

وأوضح برشلونة أن اللاعب سيتواجد في ملعب كامب نو، غدًا، الخميس، للتوقيع على العقد الجديد أمام جماهير الفريق في حدث مفتوح.

وكان الطرفان قد اتفقا بالفعل في شهر يوليو الماضي على تجديد جافي، لكن كان يجب الانتظار لبلوغه سن 18 سنة بشكل رسمي للتوقيع على عقد احترافي.

وساهمت كذلك الروافع الاقتصادية التي قام بها النادي في الصيف، في تسهيل الإجراءات المالية لعملية الحفاظ على أحد أهم نجوم الفريق الفترة الأخيرة.

كيف قام برشلونة بتحصين جافي؟

كما اعتدنا خلال الفترة الأخيرة من برشلونة في تحصين لاعبيه من أي محاولات خارجية، قام النادي بوضع شرط جزائي بالعقد الجديد لجافي قيمته مليار يورو.

وهي السياسة التي انتهجها أيضًا مع العديد من اللاعبين الآخرين مثل بيدري، أنسو فاتي، رونالد أراوخو، فيران توريس بالإضافة لرافينيا وجول كوندي.