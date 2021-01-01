رسميًا .. برشلونة يعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية

الانتخابات مهددة بسبب كورونا

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم، الجمعة، عن تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى بسبب الظروف التي تمر بها إسبانيا.

القيود الجديدة التي فرضتها الحكومة الإسبانية بسبب فيروس كورونا، جعلت الأمور صعبة لإقامة انتخابات برشلونة في 24 يناير الجاري.

وهو ما دفع إدارة النادي بقيادة الرئيس المؤقت كارليس توسكيتس، من أجل الاجتماع، اليوم، الجمعة لبحث هذه القضية.

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صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن إدارة النادي الكتالوني حاولت إجراء التصويت من خلال البريد العادي لتسهيل العملية الانتخابية وهو الأمر الذي يحتاج لمدة شهر من أجل الترتيب له.

ويأتي ذلك لضمان قيام جميع أعضاء النادي بالتصويت يوم 24 دون تخطي الإجراءات التي فرضتها الحكومة.

المرشحون سيجتمعون خلال الساعات القليلة القادمة، من أجل مناقشة الموقف وبحث كيفية إجراء الانتخابات، بعدما تأكد استحالة القيام بالتصويت هذا الشهر.

ومن المقرر أن يتم الحديث كذلك عن الصفقات المحتملة لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية من أجل تدعيم الفريق.

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جدير بالذكر أن برشلونة أعلن، مساء أمس، الخميس، عن القائمة النهائية للمرشحين، والتي شهدت تواجد جوان لابورتا وفيكتور فونت وأنتوني فريتشا.