رسميًا - برشلونة يعلن انضمام أرتور ليوفنتوس

الصفقة تعلن بشكل رسمي برحيل أرتور لصفوف يوفنتوس.

أعلن نادي برشلونة عن رحيل لاعبه البرازيلي أرتور ميلو عن صفوفه لصالح نظيره يوفنتوس، في صفقة تكون فعالة بداية من الموسم الجديد.

جاء هذا بحسب ما كشف النادي في بيان رسمي أصدره، بعدما خضع اللاعب للكشف الطبي في تورينو يوم أمس الإثنين هو وميراليم بيانيتش.

وكتب برشلونة في بيانه: "توصل النادي ويوفنتوس لاتفاق بشأن انضمام أرتور ميلو للفريق الإيطالي مقابل 72 مليون يورو بالإضافة لـ 10 ملايين متغييرات".

المزيد من الفرق

بين بيانيتش وأرتور .. صفقة مؤجلة لبناء فريق كهل

وأضاف موضحًا مستقبل اللاعب في الأسابيع المقبلة: "أرتور سيبقى معنا حتى نهاية المسابقات التي انطلقت مع بداية الموسم الجاري بشكل رسمي".

وكان أرتور فقد انضم لصفوف برشلونة قادمًا من جريميو البرازيلي في صيف عام 2018 ولم يكمل موسمين مع الفريق، لكنه ترك بصمة جيدة.

وشارك اللاعب في 72 مباراة رفقة الفريق الكتالوني في كل البطولات، بواقع 47 مواجهة في الدوري الإسباني، وعشرة في الكأس و13 في دوري أبطال أوروبا ولقاء وحيد في كأس السوبر الإسباني.

جدير بالذكر أن أرتور كان قد سجل أربعة أهداف رفقة برشلونة خلال الفترة الماضية، وحقق لقب دوري إسباني واحد رفقة الفريق وبطولة سوبر.