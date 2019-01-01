رسمياً – برشلونة يعلن انتقال كوكوريا إلى خيتافي
بلال محمد فيسبوك تويتر
أعلن نادي برشلونة رسمياً، انتقال لاعبه مارك كوكوريا إلى نادي خيتافي، خلال فترة الانتقالات الحالية، على سبيل الإعارة.
وانتقل اللاعب صاحب الـ 20 عاماً، إلى خيتافي على سبيل الإعارة مقابل 6 مليون يورو، مع إلزامية الشراء بنهاية الموسم الجديد.
وينص عقد الظهير الأيسر الجديد لخيتافي، على دفع 40%، من قيمة بيعه مستقبلاً إلى برشلونة.
وكانت إدارة الفريق الكتالوني استعادت اللاعب منذ أيام من فريق إيبار، بعد بيعه، عندما فعلت شرط إعادة شراء لاعبها من جديد.
Agreement with Getafe for Marc Cucurella loan— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 18, 2019
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وكان برشلونة قد باع اللاعب الشاب، إلى إيبار مع وجود بند إعادة حق الشراء مقابل 4 مليون يورو.
الجدير بالذكر ان إدارة برشلونة، تعمل على التعاقد مع ظهير أيسر بديل للاعب الفريق جوردي ألبا، خلال فترة الانتقالات الحالية.